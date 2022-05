Guido Vogel, Amtstierarzt und Leiter der Hundefachstelle beim Basler Veterinäramt, bestätigt, dass in letzter Zeit überdurchschnittlich viele Bissmeldungen eingegangen sind. «Das wird auch bei den anderen Kantonen so wahrgenommen», sagt er.



Gründe dafür sieht Vogel im Umstand, dass ab 2017 die schweizweit obligatorischen Hundehalterkurse abgeschafft worden waren. Und in der Corona-Pandemie, während der sich viele Menschen mal auf die Schnelle einen Hund gekauft hätten Welpen-Boom belastet Tierspital massiv «Wir wollen helfen, nicht einschläfern» . So waren allein im Kanton Basel-Stadt letztes Jahr 368 Hunde mehr registriert als im Vorjahr.



Doch wie soll man sich verhalten, wenn ein Hund angreift? Und was ist zu tun, wenn ein Mensch oder ein Tier von einem Hund angegriffen wurde?