Dabei fängt alles so gut an, im Jahr 2007. Theo Walter und Tanja Iwanowa treffen sich auf einer Dating-Plattform. Er ist 42, Besitzer eines KMU, ledig. Sie ist 35, Verkäuferin, Mutter. Sie schreiben sich täglich. Über Monate, bis er sie besuchen will, in Nowosibirsk, der drittgrössten Stadt Russlands. «Meine Freunde waren skeptisch, aber ich hatte das Gefühl, Tanja zu kennen.»