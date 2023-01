Über die blonden Pippi-Langstrumpf-Zöpfe, über die kleine Zahnlücke. Über das Bild, auf dem Lizzi fünf Jahre alt ist. Glücklich strahlt sie in die Kamera. Das ist alles, was die Familie von Lizzi noch hat. Eingefangene Momente, aufbewahrt in einem Fotobuch.