Die Ursachen sind nicht vollständig geklärt. Teilweise sind Lernstörungen genetisch bedingt. So kenne man heute neun Gene, die an der Entstehung der Dyslexie beteiligt seien, sagt Monika Brunsting, Psychologin am Nordostschweizer Institut für Lernfragen und Expertin für Lernstörungen. Bei Betroffenen sind bestimmte Hirnareale weniger gut verknüpft. Bei Kindern mit einer Dyskalkulie lasse sich das an einer Hirnfurche nachweisen, die beim Rechnen und Schätzen von Mengen eine wichtige Rolle spiele, sagt die Neurobiologin Karin Kucian, Forschungsgruppenleiterin am Kinderspital Zürich und Expertin für Rechenstörungen.