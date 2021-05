Michelle Brunners* (Name geändert) grösster Wunsch ist eigentlich ganz klein. Sie will mit ihrem Mann und ihren drei Kindern eine Familie sein. «Mehr nicht.» Da ist Traurigkeit in ihrem Satz, und ihre Hand zeichnet ruhige Kreise auf den Bauch des zwei Monate alten Noah*. Er ist gerade eingeschlafen, hier in der Innerschweizer Wohnung. Seine Halbgeschwister Matteo*, 6, und Lea*, 4, fehlen. Sie wohnen 46 Autominuten entfernt, bei einer Pflegefamilie. Beide wurden nach ihrer Geburt fremdplatziert.