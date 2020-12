Vom Partner betrogen, belogen oder hintergangen: Die menschlichen Schwächen münden nach dem Beziehungs-Aus in einigen Fällen in einem erbitterten Kampf um die Obhut der Kinder Jede zehnte Scheidung eskaliert Das Leiden der Scheidungskinder . Denn verletzt wie sie sind, wenden sich die beiden Ex-Partner häufig intensiver ihren Kindern zu, in denen sie nun ihre loyalsten Vertrauten sehen. Und sie versuchen dann, den anderen Elternteil so zu verunglimpfen, dass Gericht oder Kesb möglichst den Eindruck erhalten, dieser sei unfähig, sich verantwortungsvoll um die Kinder zu kümmern.