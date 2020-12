Heute werden Kinder vor Gericht angehört. Können Sie unter solchem Druck ihre Meinung überhaupt frei äussern?

Es kommt sehr darauf an, wie eine ­Anhörung gestaltet ist. Das Kind muss verstehen, was mit seiner Meinung passiert, etwa, wer davon erfährt. Aber auch, dass am Ende die Erwachsenen entscheiden werden. Ein grosses Missverständnis ist, dass man davon ausgeht, eine Meinung sei nur dann eine eigene, wenn sie von jener des Betreuenden abweicht. Dem ist fast nie so. ­Kinder haben eine eigene Meinung, auch wenn sie von einem Elternteil beeinflusst ist. Wir alle bilden Meinungen, indem wir uns an Vorbildern orientieren.