«Abends reichen meist Salat, Brot und Käse»
Moritz Maler arbeitet Vollzeit als Luftfahrzeugmechaniker. Bisher habe er nicht gross aufs Geld geschaut, aber immer bescheiden gelebt, sagt er. Für die Beobachter-Serie legt er sein Budget offen.
Moritz Maler ist 33 und arbeitet als Luftfahrzeugmechaniker. Für den Zürcher ein Jugendtraum. In der ersten Oberstufe besuchte er mit seiner Klasse den Tag der offenen Tür am Flughafen. «Da wurde mir klar, dass ich was mit Flugzeugen machen will», sagt Maler, der in Wirklichkeit anders heisst. Auch andere Angaben zu seiner Person wurden geändert.
Nach einer Lehre als Polymechaniker und einem halbjährigen Sprachaufenthalt in Australien liess er sich vor zwölf Jahren zum Luftfahrzeugmechaniker ausbilden. Heute arbeitet er für eine Rettungsflugfirma.