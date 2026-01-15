Moritz Maler ist 33 und arbeitet als Luftfahrzeugmechaniker. Für den Zürcher ein Jugendtraum. In der ersten Oberstufe besuchte er mit seiner Klasse den Tag der offenen Tür am Flughafen. «Da wurde mir klar, dass ich was mit Flugzeugen machen will», sagt Maler, der in Wirklichkeit anders heisst. Auch andere Angaben zu seiner Person wurden geändert.