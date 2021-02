EL-Beziehende, die in Regionen mit hohen Mieten leben

Die Anpassungen der Mietzinsmaxima kommen ihnen zugute.

Eine eingehende Analyse zeigt aber, dass viele Städte bereits heute Lösungen für EL-Beziehende mit hohen Mieten gefunden haben: Sie zahlen sogenannte Beihilfen. Das sind staatliche Unterstützungsleistungen, mit denen die Seniorinnen und Senioren die Mieten decken können.



Wenn die EL jetzt die Miete neu voll übernehmen, bedeutet dies für diese Städte, dass sie weniger Beihilfen auszahlen müssen.



Für die Seniorinnen und Senioren in diesen Städten ändert sich dagegen wenig. Es sei denn, diese Gemeinden und Kantone setzen das eingesparte Geld wieder zur Unterstützung der Seniorinnen und Senioren ein, dann würden auch die Seniorinnen und Senioren profitieren.



In anderen Regionen profitieren die Seniorinnen und Senioren mit hohen Mieten aber klar von dieser neuen Regelung in den EL.