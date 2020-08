Beispiel: Frau C ist 63 und will mit der Familie eine Weltreise machen Ergänzungsleistungen Darf ich mir eine Ferienreise leisten? . Sie hat 200'000 Franken Vermögen, für die Reise braucht sie 100'000, also 80'000 mehr als die erlaubten zehn Prozent des Vermögens. Wenn sie einen Antrag auf EL stellt, werden ihr die 80'000 Franken als Vermögen aufgerechnet. Sie erhält weniger oder eventuell gar keine EL.