Viele zögern es möglichst lange hinaus, ins Alters- oder Pflegeheim zu ziehen, weil sie so lange wie möglich in der gewohnten Umgebung leben möchte. Oft aber auch, weil sie die hohen Kosten fürchten. Doch wie setzen sich diese zusammen? Und wer beteiligt sich daran? Was sind finanzielle Stolpersteine in diesem Zusammenhang?