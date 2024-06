Wenn sich Arsenije Nikolic etwas wünschen könnte, würde er ins Jahr 2004 zurückreisen. Damals verdiente er gut. Der Körper funktionierte. Er musste niemandem etwas beweisen. Seither wurde Nikolic viele Male als Lügner hingestellt. Deshalb tritt er hier nicht mit seinem richtigen Namen auf. Bis heute leidet er an den Folgen eines Sturzes – und unter einem Gutachten der Pmeda. Die Firma, die mittlerweile in Liquidation ist, hat in vielen Fällen mangelhafte Gutachten erstellt und Versicherte mit zweifelhaften Argumenten gesundgeschrieben. Das fand die Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizinischen Begutachtung heraus. Auch Nikolic ist betroffen.