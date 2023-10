Juristische Schritte einleiten

Was können Betroffene tun? «Wer in einem hängigen Verfahren ist, in das die PMEDA involviert ist, sollte nun – sofern noch nicht geschehen – unbedingt eine Anwältin oder einen Anwalt einschalten», sagt Anwalt Hafen. So könne eine Rente möglicherweise noch gerettet werden.



Komplizierter wird es in Fällen, die bereits rechtskräftig abgeschlossen sind. Das Bundesamt für Sozialversicherungen stellt sich auf den Standpunkt, dass die Gerichte den Sachverhalt und damit die PMEDA-Gutachten sorgfältig geprüft hätten. Darum sei jetzt nichts mehr zu machen.