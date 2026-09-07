Befürchtet hatte sie es, trotzdem war es ein Schock, als Silvia Zemp ins Chefbüro gerufen wurde – und die Kündigung erhielt. «Meine Arbeit war tadellos, die Beurteilungen einwandfrei, und weitergebildet hatte ich mich auch», sagt die 61-jährige Innerschweizerin, die in Wirklichkeit anders heisst. Aber ihre Arbeitgeberin, eine IT-Zulieferfirma, hatte die wichtigste Kundin verloren: die Credit Suisse. Drei Monate Kündigungsfrist, kein Sozialplan, keine Abfindung, nichts. Nach 16 Jahren Einsatz.