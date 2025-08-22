Viele junge Menschen haben offenbar zunehmend Angst, im Alter zu verarmen. In einer neuen Studie des Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte sorgen sich rund 40 Prozent der 20- bis 30-Jährigen um ihre finanzielle Situation im Alter. Sie befürchten, ihre Mittel würden dannzumal nicht reichen, um komfortabel in den Ruhestand gehen zu können.