Viele junge Menschen haben offenbar zunehmend Angst, im Alter zu verarmen. In einer neuen Studie des Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte sorgen sich rund 40 Prozent der 20- bis 30-Jährigen um ihre finanzielle Situation im Alter. Sie befürchten, ihre Mittel würden dannzumal nicht reichen, um komfortabel in den Ruhestand gehen zu können.
In der Schweiz ist diese Angst vor allem bei der Generation Z (geboren zwischen 1995 und 2006) gewachsen. Bei der Umfrage von 2024 bejahten 30 Prozent diese Frage, jetzt 49 Prozent. Für die Studie wurden über 23’000 Personen in 44 Ländern befragt, davon rund 400 aus der Schweiz.
