Fallbeispiel 1: Der geordnete Rückzug

Urs T. reduziert sein Arbeitspensum seit dem 60. Altersjahr jedes Jahr um zehn Prozent. Ende dieses Jahres geht er mit 65 und einem 50-Prozent-Pensum in Rente.

Vorteilhaft bei dieser Lösung ist, dass T. seine AHV-Rente und die Pensionskassenrente nicht vorbeziehen musste und sich an ein geringeres Einkommen gewöhnt hat. Ein weiterer Vorteil: Er bleibt bis 65 als Erwerbstätiger bei AHV und Pensionskasse versichert. Somit fallen keine Beiträge als Nichterwerbstätiger bei der AHV an, die unter Umständen höher sein könnten.