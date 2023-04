Als die Ökonomin Christine Renaudin an der letzten Generalversammlung der Credit Suisse am 4. April ans Rednerpult tritt, passiert Aussergewöhnliches. Sie schimpft nicht auf den Verwaltungsratspräsidenten Axel P. Lehmann oder seinen Vorgänger Urs Rohner. Sie nennt niemanden eine hohle Nuss. Und sie fasst sich kurz. Bevor sie zu reden beginnt, hält sie zum Ende dieser 167-jährigen Bankgeschichte ein Blatt Papier in die Luft.



Es ist ein Verhaltenskodex. Christine Renaudin hat ihn selbst geschrieben und liest jetzt laut vor. Punkt eins: «Die helvetischen Werte Ehrlichkeit und Integrität, Exzellenz und Leistung sind die Schlüsselwerte der neuen Bank UBS.» Als sie fertig ist, sind aus dem Publikum Applaus und laute Bravo-Rufe zu hören.