Sich schick machen für einen Termin bei der Bank, dort von seinem persönlichen Kundenberater einen Kaffee serviert erhalten und mit einer farbigen Broschüre unter dem Arm wieder nach Hause spazieren: Das war vorgestern.



Heute scannt man mit dem Handy einen QR-Code, um eine Zahlung auszulösen. Auch um ein 3a-Konto zu eröffnen oder eine Apple-Aktie zu kaufen, muss man keinen Fuss vor die Tür setzen. Ein paar Klicks auf dem Mobiltelefon genügen.