Tochter Lisa, bald 30, streichelt ihrem Bruder kurz über die Schulter. Sohn Lukas, zwei Jahre älter, hält ihre Hand einen Moment lang fest. Die Eltern Verena und Emil blinzeln sich immer wieder gegenseitig zu. Wie liebevoll, ja zärtlich die Familie miteinander umgeht, ist augenfällig. Ohne diese Zuneigung und dieses Vertrauen wäre ihr Vorhaben wohl von Anfang an zum Scheitern verurteilt: Die Andereggs wollen ihr Vermögen weggeben. Fast 15 Millionen Franken.