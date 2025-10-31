Lea Santos aus Zürich steht mit beiden Füssen im Leben: Sie ist Mitte 30, hat einen guten Job als Sozialversicherungsfachfrau, ist Single und kinderlos. Mal mehrere Monate einen Job in Berlin annehmen oder wochenlang mit einer Freundin auf den Philippinen trampen – alles kein Problem.



Wenn das Leben so in Schwung ist, macht man sich ungern Gedanken über den Tod – und was danach passieren soll. So auch Santos, die wegen des persönlichen Themas nicht beim richtigen Namen genannt werden möchte. Trotzdem will sie vom Beobachter-Beratungszentrum wissen: Wie ist das eigentlich? Und worauf sollte ich achten?