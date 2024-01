Nadja Schmids Vater ist früh gestorben. Er hinterlässt ein Doppeleinfamilienhaus in den Bergen, in dem Schmid zusammen mit zwei Brüdern aufgewachsen ist. Die Mutter wohnt noch darin und möchte möglichst lange bleiben. Damit sind alle Kinder einverstanden. Ein Bruder möchte das Haus übernehmen Eigenheim Wie verschenkt man ein Haus? . Doch ihm fehlt das Kapital, um die anderen auszuzahlen.



Wie Nadja Schmid und ihrer Familie, die eigentlich anders heisst, geht es vielen in der Schweiz: Der Nachlass besteht praktisch nur aus einer Liegenschaft – und kein Erbe kann die anderen einfach auszahlen. Doch für fast jede Konstellation gibt es auch eine Lösung, die das Haus in der Familie bleiben lässt.