Die ITT-Zweigniederlassung in Neuhausen am Rheinfall SH wurde ebenfalls liquidiert und schliesslich mangels Aktiven gelöscht. Die Antares AG wurde von Amtes wegen aufgelöst, weil «die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist», wie das zuständige Handelsregisteramt am 14. September 2020 publizierte.