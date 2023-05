Hohe Inflation: Nicht immer ist Sparen die beste Lösung

Die Inflation lässt die Preise für Güter und Dienstleistungen ansteigen. In anderen Worten: Man benötigt mehr Geld, um das gleiche Produkt zu kaufen. Wegen der Inflation ist das gesparte Geld also immer weniger wert. Stellen Sie sich vor, Sie lassen 10'000 Franken über 10 Jahre auf dem Sparkonto liegen. Der Zinssatz beträgt konstant 1 Prozent, die Inflation liegt bei 2 Prozent. Dann beträgt die Kaufkraft des Sparguthabens nach Ablauf der 10 Jahre nur noch rund 9000 Franken. Ein Verlust von fast 1000 Franken. Es ist also sinnvoller, das Geld in risikoarme, aber besser rentierende Anlagen zu investieren.