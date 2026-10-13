Verena Wegelin ist tot. Gestorben nach schwerer Krankheit. Einige Wochen nach der Beerdigung sitzt ihr Schwiegersohn im Büro des Willensvollstreckers, auf dem Tisch das Testament: «Nils Beeler bekommt von mir 200’000 Franken in bar, er ist mein Beistand und jahrelanger Betreuer von mir», steht da. Nur: Nils Beeler war nie der Beistand der Verstorbenen. Er war ihr Steuerexperte, ihr zur Seite gestellt von der Pro Senectute ihres Wohnkantons.