Harry Büsser
Veröffentlicht am 15. Juli 2026 - 05:00 Uhr
Die wichtigste Frage lautet nicht: «Ist das eine Spekulationsblase?» Sie lautet: «Was mache ich, wenn es eine ist, aber die Kurse trotzdem noch lange weiter steigen?» Wer zu früh aussteigt, verpasst Rendite. Wer zu spät reagiert, hat die Titel dann mit hohen Verlusten im Depot.
Der Boom bei künstlicher Intelligenz, Halbleitern und Rechenzentren erinnert an frühere Übertreibungen. Die Kurse sind stark gestiegen, die Geschichten klingen grossartig. Gleichzeitig ist die Skepsis gross. Es vergeht kaum eine Woche ohne Warnungen vor einem Hype oder einer neuen Technologieblase.
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