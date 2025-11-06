Harry Büsser
Veröffentlicht am 6. November 2025 - 09:37 Uhr
Trump wirbelt die Weltpolitik durcheinander, künstliche Intelligenz stellt ganze Branchen auf den Kopf, und neue Handelskriege drohen die Globalisierung zu zerschneiden. Die Welt ist unberechenbar geworden – und mittendrin liegt Ihr Erspartes an der Börse. Jeden Tag neue Schlagzeilen, jede Woche neue Börsenrekorde – und gleichzeitig neue Risiken.
Viele Anlegerinnen und Anleger fühlen sich derzeit, als sässe ihr Depot auf einem Vulkan. Was tun? Gelassen bleiben, hektisch umschichten oder einfach Augen zu und durch?
Partnerinhalte
Emotionen prägen die Geldanlage mehr denn je. Und wie wir mit Unsicherheit umgehen, bringt mehr Einsichten in Chancen und Risiken als jede Depotanalyse.