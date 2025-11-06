Trump wirbelt die Weltpolitik durcheinander, künstliche Intelligenz stellt ganze Branchen auf den Kopf, und neue Handelskriege drohen die Globalisierung zu zerschneiden. Die Welt ist unberechenbar geworden – und mittendrin liegt Ihr Erspartes an der Börse. Jeden Tag neue Schlagzeilen, jede Woche neue Börsenrekorde – und gleichzeitig neue Risiken.



Viele Anlegerinnen und Anleger fühlen sich derzeit, als sässe ihr Depot auf einem Vulkan. Was tun? Gelassen bleiben, hektisch umschichten oder einfach Augen zu und durch?