Börsenkrisen: Sie kommen wie ein Schock – unerwartet, heftig, kaum vorhersehbar. So wirkt es oft im Rückblick. Man erinnert sich an den Moment, als die Kurse plötzlich einbrachen – 2008 während der Finanzkrise oder 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie. Doch so überraschend diese Ereignisse im Alltag erscheinen mögen: In der wirtschaftlichen Realität entstehen grosse Börsenabstürze fast nie aus dem Nichts.



Ein Blick auf die vergangenen 100 Jahre zeigt: Die grossen Finanzkrisen entwickelten sich über Jahre hinweg – der Börsenkrach von 1929, das Platzen der Internetblase um das Jahr 2000 oder die globale Finanzkrise 2008. Sie folgten keiner geheimen Verschwörung, sondern einer wiederkehrenden Abfolge von Entwicklungen, die im Nachhinein gut erkennbar sind.