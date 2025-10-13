1. Sind Kryptowährungen wie Bitcoin eine Blase?
Der legendäre Investor Warren Buffett sagte schon vor Jahren: «Bitcoin ist wahrscheinlich Rattengift im Quadrat.» Trotz eines Milliardenvermögens hat seine Firma bis heute keinen einzigen Cent in Kryptowährungen investiert.
Buffetts Kritik: Die Wertsteigerung erfolge bei Kryptowährungen allein dadurch, dass immer mehr Leute glaubten, Kryptowährungen würden wichtiger (Vorsicht vor Kryptobetrügern).
2. Was sagen Kryptofans zum Blasenvorwurf?
Rino Borini ist ein Krypto-Enthusiast. Er leitet einen Weiterbildungskurs in Bitcoinökonomie an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Borini sagt, Bitcoin sei keine Blase.