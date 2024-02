Was bedeutet die Zulassung von Bitcoin-Fonds genau?

Die amerikanische Börsenaufsicht SEC hat elf solchen Exchange-Traded Funds (ETF) erlaubt, an den US-Börsen gehandelt zu werden. Das vereinfacht den Zugang zu solchen Produkten vor allem für Privatinvestorinnen und -investoren, denn ETF können ganz normal via eine Bank oder einen Börsenmakler gekauft und verkauft werden. Und es erlaubt grossen institutionellen Anlegern, etwa Pensionskassen, in solche Anlageformen zu investieren. Ihnen ist es in der Schweiz nicht erlaubt, direkt Bitcoin zu kaufen. Allerdings heisst das noch lange nicht, dass die Pensionskassen das auch tun werden.