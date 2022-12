Falls Sie gern im Casino spielen: ja. Andernfalls: eher nein.



Es stimmt schon, dass die Kurse fast aller Kryptowährungen in den letzten Monaten stark gefallen sind, und es kann auch gut sein, dass sie in Zukunft wieder steigen. Aber der Konkurs der ursprünglich als relativ seriös geltenden Bitcoin-Börse FTX zeigt, welche Risiken Sie mit einem Investment eingehen. Die Branche ist weiterhin nahezu unreguliert, Anlegerinnen und Anleger können die Seriosität der Anbieter kaum realistisch prüfen. Die Kursschwankungen sind nahezu unvorhersehbar.



Zu schlechter Letzt: Die meisten Anbieter haben ihren Firmensitz im Ausland. Falls es zu einem Rechtsstreit kommt, müssten Sie nach dortigem Recht prozessieren – mit ungewissem Ausgang. Alles in allem sind Kryptos auch deshalb ein sehr riskantes Investment.