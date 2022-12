Seit zwei Jahren warnen die Finanzmarktaufsicht Finma und ihre Pendants in Deutschland und Österreich vor dem Geschäftsmodell. Die in Estland domizilierte Betreiberfirma Vivaexchange und die EXW Global haben weder in der Schweiz noch in Deutschland oder Österreich die nötige finanzmarktrechtliche Bewilligung. Trotzdem warben Anhänger der Plattform auf einschlägigen Sites, in Zoom-Webinaren und Telegram-Gruppen euphorisch mit Traumrenditen.