Harry Büsser
Veröffentlicht am 25. März 2026 - 14:00 Uhr
Anlegerinnen und Anleger kennen das Gefühl: Man liest eine politische Schlagzeile, hört eine Rede – und plötzlich entsteht Unsicherheit. Soll ich jetzt verkaufen? Kommt da etwas auf mein Depot zu?
Denn wenn US-Präsident Trump ankündigt, Förderprogramme für erneuerbare Energien zurückzufahren oder Nachhaltigkeitsvorgaben zu lockern, geraten entsprechende Aktien rasch unter Druck. Wind- und Solarunternehmen wie Ørsted, Vestas oder Next Era Energy verlieren an Wert.
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Auch global aufgestellte Konzerne wie Apple oder der taiwanische Chipfertiger TSMC stehen im Fokus, wenn die USA wirtschaftlichen Nationalismus und kürzere Lieferketten propagieren.