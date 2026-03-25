Anlegerinnen und Anleger kennen das Gefühl: Man liest eine politische Schlagzeile, hört eine Rede – und plötzlich entsteht Unsicherheit. Soll ich jetzt verkaufen? Kommt da etwas auf mein Depot zu?



Denn wenn US-Präsident Trump ankündigt, Förderprogramme für erneuerbare Energien zurückzufahren oder Nachhaltigkeitsvorgaben zu lockern, geraten entsprechende Aktien rasch unter Druck. Wind- und Solarunternehmen wie Ørsted, Vestas oder Next Era Energy verlieren an Wert.