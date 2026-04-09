Es ist immer gut, im Leben einen Plan zu haben. Gilt das auch für einen Sparplan? Ja. Ein Sparplan hilft dabei, unkompliziert und günstig schrittweise ein Vermögen aufzubauen. Oder gezielt auf eine grössere Investition zu sparen. Oder einfach fürs Alter vorzusorgen.
Im Grunde ist es ganz einfach. Man legt regelmässig etwas Geld zur Seite, das von einer Bank wunschgemäss angelegt wird und so über die Zeit hinweg an Wert zulegt.
Das gab es schon immer. Traditionelle Banken bieten das seit Jahrzehnten an. «Fondssparplan» hiess das, weil das Geld üblicherweise in einen bankeigenen Fonds investiert wurde und man sich verpflichtete, monatlich oder in einem anderen vereinbarten Rhythmus einen bestimmten Betrag zu überweisen – das ist das Planmässige daran.