Es ist immer gut, im Leben einen Plan zu haben. Gilt das auch für einen Sparplan? Ja. Ein Sparplan hilft dabei, unkompliziert und günstig schrittweise ein Vermögen aufzubauen. Oder gezielt auf eine grössere Investition zu sparen. Oder einfach fürs Alter vorzusorgen.



Im Grunde ist es ganz einfach. Man legt regelmässig etwas Geld zur Seite, das von einer Bank wunschgemäss angelegt wird und so über die Zeit hinweg an Wert zulegt.