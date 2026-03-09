Geopolitische Konflikte verunsichern Anlegerinnen und Anleger, sie sind weniger risikobereit. Kapital fliesst dann häufig in vermeintlich sichere Anlagen wie Gold oder den Schweizer Franken. Besonders empfindlich reagieren sogenannte zyklische Branchen – also Unternehmen, deren Geschäft stark vom weltweiten Wirtschaftswachstum abhängt. Dazu gehören etwa Industriekonzerne und Luxusgüterhersteller.

Sie trifft es besonders schnell, wenn Firmen Investitionen oder Konsumenten grössere Anschaffungen aufschieben. Zudem: Luxusprodukte gehören nicht zu den notwendigen Ausgaben – in unsicheren Zeiten werden sie oft zuerst gestrichen.

