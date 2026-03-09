Harry Büsser
Veröffentlicht am 9. März 2026 - 06:00 Uhr
Geopolitische Konflikte verunsichern Anlegerinnen und Anleger, sie sind weniger risikobereit. Kapital fliesst dann häufig in vermeintlich sichere Anlagen wie Gold oder den Schweizer Franken. Besonders empfindlich reagieren sogenannte zyklische Branchen – also Unternehmen, deren Geschäft stark vom weltweiten Wirtschaftswachstum abhängt. Dazu gehören etwa Industriekonzerne und Luxusgüterhersteller.
Sie trifft es besonders schnell, wenn Firmen Investitionen oder Konsumenten grössere Anschaffungen aufschieben. Zudem: Luxusprodukte gehören nicht zu den notwendigen Ausgaben – in unsicheren Zeiten werden sie oft zuerst gestrichen.
