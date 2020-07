Der soziale Aufstieg vom Habenichts zur Superreichen gelingt in der Schweiz sehr selten. Von ganz unten nach ganz oben schaffen es bloss 2,3 Prozent. Das zeigt die neue Studie der Ökonomin Isabel Martínez. Sie hat die kantonalen Vermögenssteuerdaten für die Jahre 2003

bis 2012 ausgewertet.

Wer zum ärmsten Fünftel der Schweiz gehört, bleibt in der Regel arm. Nahezu der Hälfte gelingt innerhalb eines Jahrzehnts kein Aufstieg, 69 Prozent bleiben in der unteren Hälfte der Vermögenspyramide gefangen. Nur zwei von hundert schaffen es unter die reichsten zehn Prozent. Und dort oben bleiben sie in der Regel für den Rest ihres Lebens. Die Studie zeigt: einmal Schweizer Oberschicht, immer Oberschicht.

Ob die Aufstiegschancen in der Schweiz allerdings schlechter sind als in Deutschland oder den USA, kann niemand sagen, weil es keine vergleichbaren Studien gibt. Klar ist indes, dass die Vermögenskonzentration in der Schweiz extrem gross ist.

In kaum einem anderen Land besitzen so wenige so viel. Die Kluft zwischen Arm und Reich hat sich zudem vergrössert.

Die Oberschicht, die reichsten zehn Prozent, besitzt 72 Prozent aller steuerbaren Vermögen, die Mittelschicht den Rest und die Unterschicht nichts, weil sie netto verschuldet ist.

Zum Vergleich: In der Eurozone besitzt die Oberschicht bloss 52 Prozent aller Vermögen, die Niederlande weisen mit 57 Prozent eine der grössten Vermögenskonzentrationen aus.

In dieser Rechnung fehlen allerdings die Schweizer Vermögen, die in Pensionskassen parkiert sind und in den Steuererklärungen fehlen. Das verzerre die Statistik, sagen Ökonomen. Der Schweizer Mittelstand sei reicher als ausgewiesen, die Ungleichheit kleiner. Doch selbst wenn man die PK-Vermögen einrechnet, behält die Schweiz in Sachen Ungleichheit ihren Spitzenplatz. Nur in den USA oder Russland sind die Vermögen ähnlich ungleich oder noch ungleicher verteilt.

Yves Demuth