Meine elfjährige Tochter hatte im Juni so starke Ohrenschmerzen, dass wir eine Kinderarztpraxis aufsuchten. Die Ärztin erklärte, sie könne nichts Genaues erkennen, da zu viel Ohrenschmalz das Sichtfeld blockiere. Sie verschrieb Ibuprofen, Nasentropfen und empfahl Kaugummikauen.
Doch die Schmerzen wurden schlimmer. Zwei Tage später suchten wir die Praxis erneut auf. Diesmal untersuchte ein anderer Arzt meine Tochter. Er erkannte Eiter hinter dem Trommelfell und verschrieb zusätzlich Paracetamol gegen die Schmerzen.
