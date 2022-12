Was ist dran am Klischee, dass die Eltern heute immer schneller zum Arzt oder in den Notfall rennen?

Wie bei jedem Klischee steckt ein Stück Wahrheit drin. Darum bemühe ich gleich ein weiteres – das der robusten Landbevölkerung. Mein Einzugsgebiet reicht ja vom hintersten «Chrachen» bis in die Agglo von Bern. Wenn am Sonntag ein Vater in den Notfalldienst anruft, seine Tochter habe seit dem Morgen Schnupfen, dann kommt er eher aus Burgdorf. Wenn die Mutter am Telefon sagt, ihr Sohn habe seit drei Tagen 41 Grad Fieber, ob sie vielleicht am Montag mal vorbeikommen dürfe – dann ist sie meist in Trub zu Hause (lacht). Auf dem Land ist man schon noch etwas unaufgeregter.