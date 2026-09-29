Die durchschnittliche Erhöhung von 5 Prozent für das nächste Jahr gilt für die mittlere Prämie der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Die mittlere Prämie ist der Durchschnitt aller gezahlten Prämien. Sie liegt für 2027 bei 412 Franken pro Monat. Die Erhöhung der mittleren Prämie variiert je nach Kanton (siehe Tabelle unten) zwischen 3,0 und 6,6 Prozent, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in einer Mitteilung schreibt.



Bereits für 2026 stiegen die Prämien um 4,4 Prozent. Als Grund für die erneute Erhöhung nennt das BAG die gestiegene Anzahl der Behandlungen. Auch die Alterung der Bevölkerung sowie medizinisch-technologische Fortschritte spielen eine Rolle, warum die Prämie gestiegen sei. Mehrere Reformen zur Kostendämpfung befänden sich auf dem Weg. Alle Akteure seien nun gefordert, bei deren Umsetzung Verantwortung zu übernehmen – auch dem Beobachter sind die gestiegenen Gesundheitskosten ein Anliegen.