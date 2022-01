Überprüfen Sie bei Zweifeln deshalb so rasch wie möglich, ob Sie vom Vertrag zurücktreten können. Vom Gesetz her ist man nämlich 14 Tage an seinen Antrag gebunden. Falls es eine Gesundheitsprüfung braucht, beträgt die Frist sogar vier Wochen. Kommt die Bestätigung der Aufnahme in die neue Zusatzversicherung ohne Vorbehalt innert dieser Fristen, ist der Vertrag bindend. Ausser die Versicherungsbedingungen sehen ein Widerrufsrecht vor. Dann gilt diese Frist.