Wer jung ist, wird umgarnt. Wer alt ist, ausgepresst. Nach diesem Schema funktioniert in der Regel das Geschäft mit den Spitalzusatzversicherungen Privat, halbprivat – was bringts? Das dicke Geschäft mit den Zusatzversicherungen . Das zeigt der Praxistest.



Wer eine Police für die Spitalprivatabteilung abschliessen will, wird bei vier von fünf Anbietern über den einkalkulierten Preisanstieg im Alter nicht umfassend informiert. Dass beispielsweise aus Fr. 121.75 im Monat Fr. 640.40 werden können, wenn man 80 ist, bleibt unerwähnt. Pikant ist daran: Im Alter sind die Kundinnen und Kunden gefangen. Sie können die Zusatzversicherung in der Regel nicht mehr wechseln, weil keine Krankenkasse sie mehr aufnimmt.



Ein Vergleich unter den fünf grössten Anbietern zeigt, dass 80-Jährige für das identische Produkt über 600 Prozent mehr bezahlen als 40-Jährige. Das wissen die wenigsten Kundinnen und Kunden bei Vertragsabschluss. Denn von den fünf Grossen weist einzig Helsana prominent auf die massiven Preisunterschiede im Alter hin.