Nächste Abstimmung um zweite Säule

Jetzt steht am 22. September wieder eine Abstimmung über die Altersvorsorge an. Diesmal geht es um die berufliche Vorsorge, also die zweite Säule. Das Ziel ist, ihre Finanzierung zu stärken und Personen mit tiefem Pensum und Teilzeitstellen – häufig Frauen – besser abzusichern. Gegen die Vorlage hat der Gewerkschaftsbund das Referendum ergriffen. Er spricht von «Bschiss» und «Mogelpackung».