Kurz vor Jahresende noch schnell freiwillig Geld in die eigene Pensionskasse (PK) einzahlen: Dazu raten viele Finanzratgeber.



Erstens, um damit sofort Steuern zu sparen, denn der Betrag lässt sich voll vom steuerbaren Einkommen abziehen. Und zweitens, um damit die Frühpensionierung zu ermöglichen, denn jeder jetzt einbezahlte Franken dient später dazu, das Leben im Ruhestand zu geniessen.



«Das ist im Grundsatz richtig, aber trotzdem nicht für alle empfehlenswert», sagt Fritz Schiesser. Er ist Finanzplaner, Vorsorgeexperte und Ko-Autor des Ratgeberbuchs «Frühpensionierung planen» aus der Beobachter-Edition.



Ob Einkäufe in die PK eine lohnende Sache sind, hängt von zahlreichen Faktoren ab. «Nur wer all diese Punkte vertieft anschaut, profitiert wirklich von einer freiwilligen Einzahlung», so Schiesser.