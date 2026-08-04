Übersicht zum Ratgeber
Diese Punkte sollten Gläubiger bezüglich Privatdarlehen abklären:
- Darf ich jemandem Geld leihen?
- Ist ein Darlehensvertrag zwingend?
- Was muss darin stehen?
- Müssen wir damit zum Notariat?
- Sollte man Zinsen verlangen?
- Wie soll man die Rückzahlung regeln?
- Ich will das Geld nicht zurück – was tun?
- Wie muss ein Darlehen versteuert werden?
- Welche Garantie habe ich, dass ich das Geld zurückerhalte?
- Ich bekomme nichts zurück – wie weiter?
- Schuldner lebt im Ausland – was tun?
- Wann verjährt ein Darlehen?
- Kann man die Verjährungsfrist unterbrechen?
- Was ist, wenn kein Vertrag erstellt wurde?
- Was gilt, wenn der Gläubiger verstirbt?
Zudem hilfreich für Gläubigerinnen:
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Darf ich überhaupt jemandem Geld leihen?
Selbstverständlich, das dürfen nicht nur Banken. Es kann sogar sehr sinnvoll sein, Verwandten oder Freunden mit einem Darlehen aus einem finanziellen Engpass zu helfen, weil es schnell, günstig und unbürokratisch geht.