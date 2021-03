Zu höherem Kredit überredet

Sandra Stutz beantragte über das Online-Formular 30'000 Franken. Nach wenigen Stunden kam per E-Mail eine «Annahmeerklärung» – und eine Rechnung.



Als Erstes wollte die Firma für ihre Vermittlung an ein weiteres Unternehmen 2'265 Franken kassieren. Als Stutz absagte, überredete eine «Lara Engelmann» sie am Telefon zu einem höheren Kredit von 40'000 Franken, mit 167 Monatsraten à 280 Franken. Die «Vermittlungsgebühr» dafür: rund 3'000 Franken, zahlbar in zwei Tranchen an eine Firma im Thurgau.