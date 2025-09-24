Übersicht zum Ratgeber
Diese Punkte sollten Gläubiger bezüglich Privatdarlehen abklären:
- Darf ich jemandem Geld leihen?
- Ist ein Darlehensvertrag zwingend?
- Was muss darin stehen?
- Müssen wir damit zum Notariat?
- Sollte man Zinsen verlangen?
- Wie soll man die Rückzahlung regeln?
- Ich will das Geld nicht zurück – was tun?
- Wie muss ein Darlehen versteuert werden?
- Welche Garantie habe ich, dass ich das Geld zurückerhalte?
- Ich bekomme nichts zurück – wie weiter?
- Schuldner lebt im Ausland – was tun?
- Wann verjährt ein Darlehen?
- Kann man die Verjährungsfrist unterbrechen?
- Was ist, wenn kein Vertrag erstellt wurde?
- Was gilt, wenn der Gläubiger verstirbt?
Zudem hilfreich für Gläubigerinnen:
Partnerinhalte
Checkliste: Das ist wichtig, wenn Sie jemandem Geld leihen
1. Setzen Sie einen Vertrag auf
2. Wichtigste Punkte festhalten
3. Vorsicht vor Verjährung