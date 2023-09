In der Praxis bedeutet eine Lohnpfändung für viele Menschen den Anfang vom finanziellen Ende. Vor allem, weil bei der Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums in fast allen Kantonen die laufenden Steuern nicht berücksichtigt werden. In der Zeit der Pfändung kann der Schuldner also keine Rückstellungen für die Steuern machen und wird Ende Jahr nicht fähig sein, die Steuerrechnung zu bezahlen. So führen diese Steuerschulden Steuerschulden Was, wenn ich nicht pünktlich zahlen kann? fast zwangsläufig zur nächsten Pfändung.