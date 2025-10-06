Und nun drohte der gleiche Horror nochmals. Wieder Obdachlosigkeit. Elena Ilić wollte das unbedingt verhindern. «Ich muss mich für meine Kinder zusammennehmen», sagt die 30-Jährige. Oft habe sie nachts geweint, wenn die Kleinen schliefen. Ilić schiebt sich ihre Zöpfe aus dem Gesicht und kuschelt sich wie zum Schutz in ihre graue Kapuzenjacke. Sie möchte aus Rücksicht auf die Kinder weder ihren richtigen Namen noch die aktuelle Wohngemeinde nennen, erklärt die gebürtige Luzernerin dem Beobachter.