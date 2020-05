Dass das Einkommen nicht zum Leben reicht, hat unterschiedliche Gründe. «Viele Working Poor arbeiten in Tieflohnbranchen und erhalten einen Lohn, der nicht existenzsichernd ist», sagt Aline Masé, Leiterin der Fachstelle Sozialpolitik von Caritas Schweiz. In Branchen wie der Gastronomie Gastronomie Der Trick mit dem Arztzeugnis , dem Reinigungsgewerbe, dem Detailhandel und auf dem Bau seien prekäre Arbeitsverhältnisse wie Arbeit auf Abruf Rechtsanwälte Lassen Sie sich nicht alles gefallen im Stundenlohn, befristete Arbeitsverträge oder Aushilfsjobs weit verbreitet. «Armut ist kein Randphänomen. Jede fünfte Person in der Schweiz lebt in einem Haushalt, der keine unerwartete Ausgabe von 2500 Franken tätigen kann», so Masé.