Eine erschwingliche Wohnung finden? Schwierig, selbst für Normalverdienende. Der Immobilienmarkt macht zurzeit, was er will.



Günstig wohnen, wenn man auf Sozialhilfe angewiesen ist? Noch schwieriger. Und dazu oft ein zermürbendes Seilziehen mit den Behörden: Wenn die Sozialdienste machen, was sie wollen.



Wie viel Spielraum sich die Ämter bei der Regulierung geben, verdeutlichen die realen Beispiele, die der Beobachter für diesen Artikel zusammengetragen hat.