Um solche Extremfälle zu vermeiden, empfiehlt Steuerberater Anton Kopp, auch in vermeintlich übersichtlichen Steuersituationen Hilfe in Anspruch zu nehmen. Kurt Weiss vom Steueramt Frick rät, unbedingt Kontakt mit den Behörden aufzunehmen. «Nichts tun ist am schlimmsten.» Dies setze nur die nächste staatliche Massnahme in Gang. Und dann ist die Gefahr noch grösser, dass der Überblick endgültig verloren geht.